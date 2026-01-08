СК Ленобласти предупреждает о росте числа бытовых пожаров

С наступлением холодов в Ленинградской области увеличивается количество происшествий, связанных с гибелью людей при пожарах.

Следственное управление СК по Ленобласти напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

Чаще всего возгорания в жилых домах происходят из-за неосторожного обращения с огнем, неисправности электроприборов, отопительных систем и печного оборудования. Следователи проводят проверки по каждому такому факту.

Основные правила безопасности включают контроль за исправностью электропроводки и бытовой техники, своевременный ремонт печей, отключение электроприборов при уходе из дома и использование обогревателей только на несгораемых подставках. Особое внимание следует уделять недопущению оставления детей без присмотра и их обучению правилам поведения при пожаре.