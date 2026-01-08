Принц Гарри дал резкий ответ на вопрос о сохранении королевских титулов

Шесть лет спустя после объявления о выходе из числа старших членов королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл продолжают использовать титулы герцога и герцогини Сассекских. Вопрос о том, почему они не отказались от них, учитывая критику в адрес монархии, неоднократно поднимался в публичном пространстве.

Позиция Гарри по вопросу титулов

Во время интервью с Андерсоном Купером в 2023 году, посвященного мемуарам «Запасной», Гарри прямо спросили, почему пара не отказывается от титулов. Его ответ был лаконичным:

«А какая разница?»

Позже, комментируя обвинения в излишней публичности, Гарри заявил, что попытки урегулировать вопросы в частном порядке приводили лишь к «утечкам, брифингам и слухам» против него и его жены, добавив, что семейный девиз «никогда не жалуйся, никогда не объясняй» на практике не работает.

Возможное восстановление охраны

Несмотря на сохранение титулов, принц Гарри лишился автоматического права на государственную охрану в Великобритании после 2020 года. Однако, согласно последним сообщениям, этот вопрос может быть пересмотрен. Источники, близкие к Сассексам, утверждают, что после новой оценки рисков Министерством внутренних дел, инициированной по запросу Гарри, его охрана в Великобритании будет восстановлена. Официальное решение ожидается в ближайшие недели.

Ранее Гарри проиграл апелляцию по этому делу, но после обращения к новому министру внутренних дел Шабане Махмуд ситуация изменилась. В ходе судебных разбирательств герцог Сассекский утверждал, что отсутствие гарантированной безопасности мешает ему безопасно привозить в Великобританию Меган и их детей — Арчи и Лилибет.

Таким образом, пара сохраняет формальную связь с королевским домом через титулы, в то время как практический вопрос их безопасности на родине, по всей видимости, решается в пользу Гарри, что потенциально может облегчить будущие визиты семьи в Великобританию.