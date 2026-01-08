Верховный суд разрешил хранить найденные в лесу патроны

Верховный суд России отменил приговор жителю Оренбургской области Валерию Быкову, осужденному за незаконное хранение шести патронов, найденных в лесу.

Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления ввиду его малозначительности. За Быковым признано право на реабилитацию.

Охотник, имевший действующие лицензии на хранение гражданского оружия, нашел в 2013 году шесть патронов тульского производства образца 1943 года и хранил их дома, а позже в автомобиле, в специализированном кейсе.

Ранее Бугурусланский районный суд приговорил его к 7 месяцам ограничения свободы по статье о незаконном хранении боеприпасов.

Верховный суд установил, что деяние является малозначительным: количество патронов было небольшим, они хранились в закрытом кейсе, исключающем доступ посторонних. У Быкова имелись навыки безопасного обращения с оружием, ранее он не привлекался к ответственности за подобные нарушения. Данных о намерении использовать патроны для причинения вреда в деле не оказалось.