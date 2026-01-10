Больше 1,2 тысячи человек вышли для уборки улиц Петербурга от снега

В субботу на ликвидацию последствий снегопада в Санкт-Петербурге вышли больше 1,6 тысячи единиц техники и свыше 1,2 тысячи работников. Аналогичные масштабные работы ведутся и на территории Ленинградской области.

Как сообщил председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Петриченко, все силы выполняют работы по уборке, сгребанию, подметанию и очистке пешеходных переходов и остановочных павильонов. Он отметил, что погодные условия будут достаточно сложными, и попросил водителей уступать дорогу уборочной технике.

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин провел оперативный штаб и выехал для личного контроля за работами. По его словам, основной фокус коммунальных служб направлен на прометание основных магистралей, подходов к станциям метро, школам, детским садам, поликлиникам и входам в парадные.

Жилищный комитет координирует работу по очистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи. На сегодняшний день уже очищено больше 1,6 тысячи домов, обработано свыше 320 тысяч квадратных метров кровель с участием более тысячи кровельщиков. На завтра запланирована очистка около тысячи домов.

За прошедшие сутки вывезено 3,6 тысячи кубометров снега с дворовых территорий. Обработано почти 17 миллионов квадратных метров и очищено больше 19 миллионов квадратных метров внутриквартальных территорий, израсходовано около тонны противогололедных реагентов.

Отметим, что в Ленинградской области на уборку снега вышли свыше 3 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники, к которым присоединились дворники управляющих компаний и дорожные службы.