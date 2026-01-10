Приставы могут выселить Долину из квартиры Полины Лурье

Судебные приставы могут принудительно выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Москве. Такой сценарий возможен если артистка не исполнит решение Верховного суда.

Правовой механизм принудительного исполнения решения суда

Председатель коллегии адвокатов Тимур Чанышев в беседе с ТАСС пояснил, что в случае уклонения бывшего собственника от добровольного освобождения жилого помещения запускается процедура исполнительного производства. Этот процесс включает привлечение службы судебных приставов, которые осуществляют выселение с обязательным участием понятых, а также составляют акты описи и передачи имущества.

Адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко подтвердила возможность применения данной меры. Необходимость в ней возникла после того, как запланированная на 9 января процедура приема-передачи квартиры была сорвана.

Сторона защиты певицы сообщила, что в настоящее время артистка находится за пределами России, и в е отсутствие представитель Лурье отказалась принимать жилье.

При этом адвокат певицы Мария Пухова отметила, что сторона Долиной была готова передать квартиру еще 5 января, однако тогда от принятия отказалась сама покупательница.

Предыстория судебного спора и позиция сторон

Ранее адвокат Долиной заявила, что решение Верховного суда обжаловать не будут. Суд рассмотрел кассационную жалобу Лурье. Он оставил в силе ее право собственности на спорную квартиру и обязал певицу освободить помещение.

История дела началась в августе 2024 года. Тогда появилась информация, что Долина стала жертвой телефонных мошенников с территории одной из недружественных стран. Под их влиянием она продала свою недвижимость. Хамовнический суд Москвы первоначально признал эту сделку недействительной.

Позже это решение подтвердил Мосгорсуд. Так, 27 ноября второй кассационный суд отклонил жалобы на данные решения. В итоге Верховный суд удовлетворил жалобу Лурье, восстановил ее права как покупателя и признал проживание Долиной в квартире незаконным.