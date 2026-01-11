Транспортный блок Петербурга справляется с последствиями снегопада

Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга успешно преодолевает последствия мощного циклона, принесшего обильные снегопады. Оперативный штаб, созданный по поручению вице-губернатора Кирилла Полякова, продолжает координировать работу всех служб.

Врио председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков провел объезд ключевых объектов и заявил, что с основными сложностями удалось справиться. При этом даны поручения поддерживать повышенную готовность. В частности, СПб ГКУ «Организатору перевозок» предписано усилить контроль за автобусными маршрутами из аэропорта Пулково, а метрополитену и СПб ГУП «Горэлектротрансу» — скоординировать уборку территорий у входов на станции и остановок.

Дирекции по организации дорожного движения поручено анализировать состояние подходов к перекресткам для оперативных заявок на расчистку. Центр управления парковками должен информировать водителей о графиках сброса снега с крыш через мобильное приложение. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

По данным комитета, 10 и 11 января срывов рейсов наземного транспорта зафиксировано не было. Работа по ликвидации последствий непогоды будет продолжаться в течение всех дней снегопада.