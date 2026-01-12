Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ленобласти снизилась почти на 60%

За последние четыре недели заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом в Ленинградской области снизилась почти на 60%.

Об этом на аппаратном совещании доложил председатель Комитета по здравоохранению региона Александр Жарков, сообщает пресс-служба Администрации Ленинградской области.

Несмотря на положительную динамику, в образовательных организациях продолжат проведение ежедневных «утренних фильтров». Дети и персонал при входе в здания должны проходить обязательную бесконтактную термометрию для своевременного выявления симптомов заболеваний.

Напомним, по данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти, в первую неделю января заболеваемость гриппом и ОРИ в Ленобласти снизилась на 39,4%.