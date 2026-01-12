Меган Маркл может вернуться в Великобританию летом 2026 года

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые за четыре года может посетить Великобританию летом 2026 года.

По данным издания The Sun, она планирует присоединиться к принцу Гарри на мероприятиях в рамках Игр «Непобежденных» в Бирмингеме, которые пройдут 10 июля, при условии обеспечения ее безопасности.

Ключевым фактором остается безопасность

Решение о поездке, как сообщает источник, напрямую зависит от итогов проверки службы безопасности принца Гарри, финансируемой государством. В настоящее время комитет RAVEC рассматривает его заявку на восстановление вооруженной охраны во время визитов в Великобританию. Ранее герцог Сассекский заявлял, что считает небезопасным привозить семью на родину без таких гарантий. Если решение будет положительным, это откроет путь для возвращения Меган.

Вопрос о том, поедут ли с ними дети — шестилетний Арчи и четырехлетняя Лилибет, — остается открытым. Дети не были в Великобритании с июня 2022 года, когда их освистали во время визита на службу в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Участие в Играх «Непобежденных»

Меган Маркл является давней сторонницей Игр «Непобежденных» — международных соревнований для раненых, травмированных и больных военнослужащих и ветеранов. Она регулярно сопровождала Гарри на мероприятиях игр в Канаде, Германии и Австралии, начиная с 2017 года, активно поддерживая участников.

Отдельно сообщается, что принц Гарри выражал надежду, что король Карл III откроет Игры «Непобежденных» в Бирмингеме в июле 2027 года, однако официальные приглашения пока не рассылались.

Таким образом, потенциальный визит Меган Маркл станет ее первым публичным появлением в Великобритании после похорон королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года и будет символическим шагом, возможным только после урегулирования давнего спора о безопасности семьи.