В лечебных учреждениях Ленобласти прошли концерты

В лечебных учреждениях Ленинградской области состоялась серия специальных концертов для военнослужащих — участников спецоперации.
Мероприятия прошли в рамках творческого проекта «Голос к сердцу солдата», организованного при поддержке гранта губернатора региона, пишет allnw.ru.
Для раненых бойцов и ветеранов выступили вокальный ансамбль «Доминанта», юные артисты театра танца «Лексика» и музыкант Александр Рокин. Проект направлен не только на творческую поддержку, но и на живое, личное общение с защитниками, позволяющее выразить им признательность.