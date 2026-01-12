Обращение Путина в канун 2026 года собрало у экранов около 64 млн зрителей

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в канун 2026 года собрало у телеэкранов около 64 миллионов зрителей. Об этом свидетельствуют данные медиаизмерений, охватывающие трансляцию на 30 федеральных и общедоступных телеканалах.

Суммарный рейтинг программы в целевой аудитории «все 4+» по России достиг 46,6%. Наибольшее количество зрителей привлекли ведущие общенациональные каналы. Лидером по охвату стал «Первый канал», который смотрели более чем 23,1 миллиона человек.

На втором месте — «Россия-1» с аудиторией около 15,5 миллионов зрителей. Третью позицию по количеству просмотров занял ТНТ, чью трансляцию увидели свыше 6,7 миллиона человек.