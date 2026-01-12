Губернатор Ленобласти поручил создать концепцию пополнения музейных коллекции

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разработать концепцию формирования музейных фондов на период с 2027 по 2031 год. Документ предусматривает создание единой системы планирования закупок экспонатов.

Стратегия позволит музеям своевременно приобретать ценные предметы и конкурировать с частными коллекционерами. В рамках концепции будет учитываться потребность каждого музея, возможность использования бюджетных и внебюджетных средств, а также необходимость подготовки постоянных и временных выставок.

Как заявил Дрозденко, будет определен отдельный бюджет на пополнение коллекций и создана авторитетная экспертная комиссия. Ее задачами станут мониторинг арт-рынка, оценка значимости предметов и определение приоритетных приобретений для музеев области. Акцент планируется сделать на предметах, связанных с историей региона.