Аэропорт Пулково обслужил более чем 705 тысяч пассажиров за новогодние праздники

С 31 декабря по 11 января аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге обслужил 705 969 пассажиров, что на 7% больше, чем в предыдущие новогодние каникулы. Всего за этот период было выполнено 5400 рейсов.

Среди российских направлений пассажиры чаще всего выбирали Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи и Казань. Популярными международными маршрутами стали Стамбул, Дубай, Шарм-эль-Шейх, Минск и Ереван, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

По словам врио председателя Комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова, рекордный пассажиропоток стал результатом слаженной работы всех служб аэропорта. В период интенсивных снегопадов Пулково функционировал в усиленном режиме, была задействована дополнительная техника и персонал, что позволило минимизировать влияние непогоды и выполнить полетную программу в полном объеме. Параллельно продолжается модернизация терминала и развитие цифровых сервисов для повышения комфорта пассажиров.