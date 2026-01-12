Эксперт Хачатрян назвала три главные причины прокрастинации

Прокрастинацию можно преодолеть, поняв причину, по которой задача откладывается.

Об этом в комментарии RuNews24.ru заявила эксперт, ментор «Сколково» Мина Хачатрян. По ее мнению, есть три основные причины откладывания дел, и все они связаны с неуверенностью в собственных ресурсах.

Хачатрян подчеркивает, что все эти ограничения снимаются во внутреннем диалоге с собой. Для борьбы с большим объемом работы она советует разбить задачу на крошечные части и выделять на них всего 20 минут в день, действуя «по кайфу», а не через силу.

Если задача сложная, нужно сосредоточиться не на результате, а на процессе, как при распутывании клубка: найти простые участки и решать их постепенно, тщательно и внимательно. Для неприятных задач эксперт рекомендует принцип «лучше ужасный конец, чем ужас без конца» — просто начать действовать.

В завершение Хачатрян иронично предложила «прокрастинаторам-рецидивистам» попробовать эти методы, чтобы доказать, что они не работают.