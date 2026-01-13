Россиянам рассказали о новом размере пособий и пенсий в 2026 году

С 1 января 2026 года в России вступили в силу законодательные изменения, касающиеся ключевых социальных выплат.

Основные изменения

Депутаты Государственной думы России сообщили, что с начала года повышены минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии.

Минимальный размер оплаты труда повышен более чем на 20% и теперь составляет 27,09 тысячи рублей. По оценкам парламентариев, это изменение затронет около 4,5 миллионов работников. Прожиточный минимум в среднем по стране установлен на уровне 18,9 тысячи рублей. Для трудоспособного населения он равен 20,6 тысячи рублей, для пенсионеров — 16,2 тысячи рублей, а для детей — 18,3 тысячи рублей.

Страховые пенсии проиндексированы на 7,6%, в результате чего средняя пенсия по старости достигла суммы в 27,1 тысячи рублей. Кроме того, социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля на 6,8%.

Пособия и выплаты

Также в Госдуме перечислили новые размеры пособий. Так, минимальная сумма оплаты дня временной нетрудоспособности при стаже больше восьми лет теперь равна 890,73 рубля.

Размер пособия по беременности и родам за стандартные 140 дней составляет от 124,7 до 955,8 тысячи рублей.

Единое пособие для беременных и выплаты на детей до 17 лет теперь рассчитываются как процент от регионального прожиточного минимума соответствующей категории. От него же зависит и выплата из средств материнского капитала на ребенка до трех лет.

Кроме того, с этого года упрощена процедура назначения региональных социальных доплат неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума в субъекте РФ.

Предстоящая индексация в феврале

Часть социальных выплат будет проиндексирована с 1 февраля 2026 года. Как указывает Минтруд России, индексация будет проведена по уровню фактической инфляции, который может оказаться на отметке 6,8%. В результате материнский капитал на второго ребенка увеличится до 974,1 тысячи рублей, а на первого — до 737,2 тысячи рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка возрастет до 28,7 тысячи рублей.

Также повысятся ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам, Героям, пособия по уходу за ребенком до полутора лет и ряд других мер поддержки.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также будет увеличен.