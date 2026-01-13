Певица Рианна намекнула на возможность четвертой беременности

Музыкальный продюсер и певица Рианна оставила двусмысленный комментарий в социальных сетях, намекнув на возможность рождения четвертого ребенка. В настоящее время она воспитывает троих детей со своим партнером, рэпером ASAP Rocky.

Рианна оставила комментарий под новым роликом инфлюенсера Монтаны Роуз Браун 11 января. В видео автор рассуждала о выборе между привлекательным образом и возможностью беременности в 2026 году.

Певица написала, что у нее схожие мысли и спросила, неужели она не единственная, кто думает таким образом. Подписчики восприняли ее комментарий как возможный намек на личные планы.

Напомним, что Рианна и рэпер A$AP Rocky воспитывают троих общих детей. Их первый сын RZA родился в 2022 году, второй сын Riot – в 2023 году, а дочь Роки появилась на свет 13 сентября 2025 года.