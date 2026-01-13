Продюсер Рудченко оценил влияние жилищного скандала на карьеру Ларисы Долиной

Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко прокомментировал влияние жилищного скандала на карьеру певицы Ларисы Долиной.

По словам Рудченко, продажа всего 20% билетов свидетельствует о том, что общество «голосует рублем» и не согласно с действиями певицы. Ситуацию усугубляет то, что певица до сих пор не выполнила свои обязательства по передаче квартиры покупательнице. Критик считает, что именно это стало причиной недовольства публики.

В разговоре с NEWS.ru он не стал утверждать о фактическом завершении карьеры артистки, но отметил явное отсутствие поддержки со стороны большей части ее поклонников. Рудченко предположил, что в ближайшее время фанаты могут продолжать игнорировать ее концерты, выражая таким образом свое недовольство.

Ранее стало известно, первый московский концерт Ларисы Долиной в 2026 году может пройти в полупустом зале. По данным на момент анонса, за две недели до мероприятия продали 18 билетов при общей вместимости зала в 91 человека. Стоимость посещения составляет от 9,5 до 18,5 тысячи рублей за место.