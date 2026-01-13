Фанаты пишут авторам «Бесконечного лета» на фоне скандала с нейросетями

Студия Soviet Games столкнулась с критикой после анонса сиквела визуальной новеллы «Бесконечное лето». Игровое сообщество обвинило разработчиков в использовании генеративного искусственного интеллекта для создания ключевого постера.

Оправдания и признание ошибки

В социальных сетях разработчики были вынуждены публично оправдываться после того, как пользователи обнаружили на представленном арте явные артефакты, характерные для нейросетевой генерации.

Речь шла о шести пальцах на руках у двух ключевых героинь, а также о других неточностях в деталях одежды. В своем официальном заявлении студия категорически отвергла использование ИИ, назвав произошедшее досадной ошибкой при работе со слоями в графическом редакторе.

Для подтверждения своих слов разработчик из Soviet Games опубликовал скетчи и промежуточные этапы работы над иллюстрацией, пытаясь доказать, что арт создавался вручную. При этом в студии признали, что пропустили грубый недочет, и пообещали его исправить в ближайшее время.

Скандал вокруг анонса

Анонс игры, который должен был порадовать поклонников оригинала 2014 года, оказался омрачен серьезным конфликтом. Внимание сообщества сместилось с сюжета сиквела на обсуждение этичности применения современных технологий и прозрачности действий студии.

Многие игроки не поверили объяснениям разработчиков, посчитав представленные эскизы недостаточным доказательством. Этот инцидент подорвал репутацию Soviet Games, известной по новелле Love, Money, Rock’n’Roll, и вызвал волну критики в соцсетях и на игровых форумах.

Детали игры и планы разработчиков

Напомним, что ранее студия раскрыла конкретные детали о проекте. В сюжете «Бесконечного лета 2» главный герой Алексей попадет из современности в пионерский лагерь «Совенок».

Разработчики заявили, что игра сохранит баланс романтики, детектива и мистики, а события первой части окажут влияние на мир сиквела. Несмотря на неоднозначную реакцию сообщества, студия решила открыть предзаказ на цифровую копию проекта. В комплект входят бонусы: имя в титрах и бесплатные дополнения.

Весной 2024 года студия планирует выпустить бесплатную демоверсию. Продукт будет содержать свыше 80 тысяч слов сценария, новую музыку, а также встречи как с новыми, так и с уже знакомыми персонажами.

Разработчики заявили, что после выхода демоверсии будут внимательно изучать отзывы игроков и корректировать дальнейшую разработку на их основе.