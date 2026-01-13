В Ленобласти начались рейды по выявлению незаконных линий связи на опорах ЛЭП

Специалисты компании «Россети Ленэнерго» начали рейды по выявлению и демонтажу незаконно установленных волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевой инфраструктуры в Ленинградской области.

Энергетики филиала «Выборгские электрические сети» в 2025 году демонтировали 82 километра подвесов оптоволокна. Также начата процедура оформления для 419 километров кабелей, а по 174 километрам идет подписание актов инвентаризации с их владельцами. Собственники почти 425 километров волоконно-оптических линий связи заключили с электросетевой компанией договоры на их размещение, сообщили в пресс-службе компании.

Представители «Россети Ленэнерго» подчеркнули, что несанкционированный монтаж линий связи на опорах ЛЭП нарушает установленный порядок доступа к инфраструктуре. Такие действия угрожают надежности энергообъектов, могут привести к сбоям в электроснабжении потребителей и осложнить аварийно-восстановительные работы.

Монтаж часто проводят неквалифицированные работники без необходимых допусков по электробезопасности и с нарушением правил эксплуатации, что создает риск электротравм, вплоть до смертельных.

В отношении владельцев незаконных объектов компания применяет меры в рамках гражданского, административного и уголовного законодательства. Это включает претензионно-исковую работу по взысканию платы за пользование имуществом и демонтаж несанкционированных конструкций.