За 2025 год арендаторы лесов в Ленобласти заплатили штрафов на 30 млн рублей

По итогам 2025 года арендаторам лесных участков в Ленинградской области были выписаны административные штрафы на общую сумму в 30 миллионов рублей.

Не все арендаторы соглашаются с вынесенными постановлениями. Об этом сообщила председатель Комитета государственного экологического надзора Ленобласти Рамила Агаева. По ее словам, однако судебная практика подтверждает законность и обоснованность выводов надзорного органа.

Она отметила, что 90% лесов Ленинградской области находятся в аренде, поэтому важно, чтобы каждый арендатор осознавал свою ответственность за их состояние.

Агаева также сообщила, что леса региона страдают от несанкционированных свалок. На данный момент ведется установка камер для видеофиксации нарушений, однако возникают трудности с размещением оборудования в лесных массивах. Кроме того, фиксируются случаи вандализма.