Эксперты оценили перспективы отношений Гарри и Меган

Королевские эксперты указывают на углубляющийся разрыв в приоритетах между принцем Гарри и Меган Маркл. По их мнению, это различие может стать серьезным испытанием для пары в ближайшем будущем.

Оправдания и реакция на слухи

Пара вновь оказалась в центре внимания после того, как принц Гарри совершил предрождественскую горнолыжную поездку в Колорадо без супруги. Меган Маркл осталась с детьми в Калифорнии, а затем символически поддержала мужа публикацией в социальных сетях.

По словам королевского комментатора Ричарда Фицвиллиамса, Гарри уже много лет вынужден комментировать слухи о возможном разрыве, к которым он относится с раздражением. Сам герцог ранее заявлял, что паре регулярно приписывают развод, что заставляет их просто игнорировать подобные спекуляции. Эксперт отметил, что, несмотря на внешний шум, пара остается эмоционально привязанной друг к другу.

Скандалы и корень разногласий

Основной проблемой является принципиально разное видение будущего. Принц Гарри стремится к активной деятельности в Великобритании и хочет восстановить отношения с королем Карлом III. В то же время Меган Маркл сосредоточена на развитии своего бренда American Riviera Orchard и не испытывает особой симпатии к Британии, сообщает The Mirror.

Эксперты сомневаются, что Гарри удовлетворит роль наблюдателя в проектах супруги. Дополнительным напряженным фактором является крайне низкий рейтинг популярности герцогини в британских опросах общественного мнения, что может превратить любой ее визит в серьезное испытание для пары.

Будущее и возможная игра на два фронта

Возможное восстановление охраны герцога и герцогини Сассекских в Великобритании, по мнению эксперта, поставит пару перед трудным решением.

Принц Гарри долгое время добивался безопасности для своей семьи и может захотеть привезти детей на родину. Однако для Меган Маркл возвращение в страну, где к ней сохраняется враждебное отношение, станет серьезным испытанием как для нее лично, так и для их брака.

Их зарубежные поездки проходили успешно, но британская публика — иная аудитория. Эксперт считает, что для реального развода потребовалось бы событие исключительной силы, поскольку репутационные потери для обоих после их публичных заявлений и разрыва с королевской семьей были бы слишком велики.

Скорее всего, пара продолжит балансировать между двумя мирами, но внутренние противоречия в их позиции могут нарастать.