Десять новостроек Петербурга стали финалистами конкурса «ТОП ЖК-2026»

Стали известны финалисты первой группы масштабного федерального конкурса «ТОП ЖК-2026». В список лучших жилых комплексов-новостроек Санкт-Петербурга вошли десять проектов из разных районов города. Так, в Приморском районе высокими оценками жюри был отмечен жилой комплекс «Юнтолово», который реализует «Главстрой Санкт-Петербург».

Всего в 139 номинациях конкурса в этом году участвовали 1417 ЖК от 612 застройщиков со всей России. Соревнование проходит уже в шестой раз и является одним из самых представительных в сфере жилищного строительства. Параллельно стали известны и другие региональные финалисты, по 10 в каждом регионе в каждой номинации. «Конкурс позволяет выделить проекты, которые задают стандарты качества и комфорта в отрасли», — отмечают организаторы. Церемония награждения финалистов и объявление абсолютных победителей по всем номинациям запланированы на 2026 год.

Примечательно, что в числе финалистов уже в этом году оказался жилой комплекс «Юнтолово» от девелопера «Главстрой Санкт-Петербург». Этот проект, строящийся в Приморском районе, регулярно привлекает внимание жюри различных премий. Только в 2025 году он восемь раз становился победителем, призёром или финалистом отраслевых наград, среди которых «Град Петра» и Move Realty Awards.

На данный момент в «Юнтолово» завершается строительство уже седьмой очереди, идёт подготовка к старту продаж восьмой. Ранее, в декабре 2025 года, дольщики получили ключи от первых домов текущего этапа. В рамках развития территории в конце прошлого года был открыт четвёртый детский сад, продолжается строительство поликлиники, ещё двух детских садов и школы.