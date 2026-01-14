Зонд Europa Clipper стал свидетелем межзвездной кометы 3I/ATLAS

Космический аппарат NASA Europa Clipper, летящий к спутнику Юпитера, провел незапланированные наблюдения межзвездной кометы 3I/ATLAS. Уникальный ракурс позволил получить данные, невозможные для наземных телескопов.

Случайная возможность на пути к основной цели

В ноябре 2025 года зонд Europa Clipper находился примерно в 164 миллионах километров от своей цели. В этот момент он оказался в выгодной позиции для наблюдения за кометой 3I/ATLAS, которую открыли в июле того же года.

Этот объект стал лишь третьим подтвержденным межзвездным телом в Солнечной системе. После открытия комета быстро сблизилась с Солнцем, что сделало ее наблюдение с Земли и даже с марсианских аппаратов крайне сложным.

Траектория полета зонда, направляющегося к системе Юпитера, предоставила редкую возможность. Как заявил руководитель миссии доктор Курт Резерфорд, наблюдение не планировалось заранее, но оказалось слишком ценным, чтобы им пренебречь.

Уникальный ракурс и научные данные

Ключевым преимуществом наблюдений Europa Clipper стал уникальный ракурс. Аппарат наблюдал комету, находясь между ней и Солнцем. Это позволило увидеть ее хвосты вдоль траектории движения. Такой угол недоступен для наблюдателей с Земли. Он дал возможность четко различить два типа хвостов. Пылевой хвост следует за ядром кометы, а плазменный хвост направлен строго от Солнца.

Ультрафиолетовый спектрограф UVS на борту зонда зафиксировал в спектре кометы признаки водорода, кислорода и продуктов распада воды. Это прямо указывает на период активного газовыделения после прохождения перигелия. Ученые поясняют, что эти данные позволяют уточнить модели строения комет и понять геометрию их хвостов.

Научная ценность и контекст

По словам ученых, наблюдения межзвездных объектов вроде 3I/ATLAS особенно ценны. Они несут информацию о химическом составе и условиях формирования в других звездных системах. Сравнение этих данных с характеристиками тел Солнечной системы помогает понять универсальность процессов образования планет.

Главная цель миссии Europa Clipper — изучение ледяного спутника Юпитера Европы на предмет возможной обитаемости. При этом попутно она внесла важный вклад в другую область астрофизики. Этот эпизод показывает, как гибкость в планировании операций научных миссий может привести к значительным дополнительным открытиям.