Прокуратура оштрафовала компанию за незаконное использование акватории Ладоги

Всеволожская городская прокуратура выявила незаконное использование акватории Ладожского озера и реки Ганнибаловка. В отношении компании-нарушителя возбуждено административное дело и наложен штраф.

Сотрудники прокуратуры установили, что организация ООО «Терра М» получила соответствующие участки по результатам аукционов в 2013 и 2015 годах. Однако компания не исполняла обязательства по их оплате, что впоследствии привело к расторжению договоров.

Новых разрешительных документов на использование водных объектов компании не выдавали. Это сделало ее деятельность незаконной, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. ООО «Терра М» признали виновным и назначили штраф. Представители ведомства подчеркнули, что вопросы охраны водных объектов остаются на его постоянном контроле.