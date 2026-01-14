Поездка Меган в Великобританию может обернуться провалом для ее бренда

Эксперты предупреждают, что возможное возвращение Меган Маркл в Великобританию является рискованным шагом для ее репутации и бренда. По их мнению, британские медиа могут возродить старые скандалы, а не создать новый позитивный образ.

Охрана Гарри как возможный триггер

Поводом для обсуждения послужила потенциальная возможность восстановления государственной охраны для принца Гарри. После многолетних судебных разбирательств его потребности в безопасности проходят официальную оценку рисков. В настоящий момент решение может быть вынесено в его пользу.

Герцог неоднократно заявлял, что не привезет в Великобританию жену и детей без гарантированной государственной защиты. Если охрана будет восстановлена, теоретически откроется путь для визита Меган. Она не посещала страну с 2022 года.

Некоторые эксперты полагают, что такой визит мог бы укрепить королевский статус герцогини и положительно сказаться на ее репутации.

PR-консультант Майя Риаз в комментарии для The Mirror отметила, что коммерческий успех Меган всегда был сильнее в США. Там ее связь с королевской семьей сама по себе служит маркером статуса. По ее мнению, американской аудитории не требуется видеть герцогиню на британской земле для поддержания интереса.

Британский же медиаландшафт характеризуется как гораздо менее снисходительный. Любой визит будет подвергнут тщательному анализу, что с высокой вероятностью приведет к возрождению старых негативных нарративов, а не к созданию новых. Риаз подчеркнула, что привлекательность Меган в США строится на образе современной королевской семьи на стыке Голливуда и монархии. Этот образ лучше работает в Калифорнии, чем в Лондоне.

Публичное восприятие и условия для возможного успеха

Шансы на улучшение общественного мнения в самой Великобритании оцениваются экспертами как низкие. Согласно последним опросам YouGov, рейтинг одобрения Меган среди британцев составляет всего 22%. Для сравнения, рейтинг ее супруга, принца Гарри, равен 37%, а принца Уильяма и Кейт Миддлтон — 71% и 69% соответственно.

Майя Риаз допускает, что в очень специфических условиях деликатно спланированный визит теоретически мог бы смягчить общественное восприятие.

Однако любая попытка представить поездку как шоу или тур примирения, по мнению эксперта, даст обратный эффект и лишь укрепит существующие негативные стереотипы.