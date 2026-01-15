Россияне ждут новое повышение пенсий в апреле

Правительство России утвердило план повышения пенсионных выплат на 2026 год. Индексация затронет всех получателей, но будет проведена в разные сроки и с разным процентом для двух основных категорий.

Первый этап уже состоялся в январе, второй запланирован на начало апреля. Эксперты поясняют, почему механизмы увеличения выплат различаются и кому именно положена каждая из прибавок.

Страховые пенсии выросли в начале года

С первого января текущего года страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца были проиндексированы на семь целых шесть десятых процента. Это повышение коснулось как неработающих, так и работающих пенсионеров, имеющих необходимый трудовой стаж и сформированные пенсионные права.

В Пенсионном фонде России уточнили, что данная индексация является плановой и проводится ежегодно. Ее размер был установлен с опережением прогнозируемого уровня инфляции за предыдущий период. По словам представителей ведомства, увеличение на семь целых шесть десятых процента заложено в бюджет и соответствует законодательным нормам.

Для примера, при исходном размере пенсии в двадцать две тысячи рублей ежемесячная прибавка составила одну тысячу шестьсот семьдесят два рубля. Таким образом, общая сумма выплаты достигла двадцати трех тысяч шестисот семидесяти двух рублей.

Повторная индексация страховых пенсий не запланирована

Отвечая на вопрос о возможности второго повышения страховых пенций в текущем году, специалисты дали отрицательный ответ. Они напомнили, что индексация данных выплат происходит один раз в год и очередной пересчет состоится только в январе 2027 года.

При этом в ведомстве добавили, что у работающих пенсионеров сохраняется право на ежегодный беззаявительный перерасчет в августе. Эта процедура не является индексацией, а представляет собой корректировку суммы выплаты с учетом пенсионных баллов, заработанных за предыдущий календарный год.

Апрельское повышение предназначено для получателей социальных пенсий

Термин «вторая индексация», активно обсуждаемый в средствах массовой информации, относится исключительно к социальным пенсиям. Их увеличение традиционно проводится с первого апреля. В 2026 году рост этих выплат составит шесть целых восемь десятых процента.

Социальную пенсию получают граждане, которые по тем или иным причинам не приобрели права на страховую пенсию. В эту категорию входят люди с инвалидностью, в том числе дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане, не набравшие необходимого минимального стажа.

В Социальном фонде России пояснили, что процент индексации социальных пенсий привязан к изменению величины прожиточного минимума пенсионера в стране. По данным на начало года, этот показатель установлен на уровне шестнадцати тысяч двухсот восьмидесяти восьми рублей, что и определило размер апрельского повышения.

Для наглядности можно привести расчет. При текущей социальной пенсии в двенадцать тысяч рублей прибавка после индексации составит восемьсот шестнадцать рублей. Итоговая сумма ежемесячной выплаты достигнет двенадцати тысяч восьмисот шестнадцати рублей. Реальные цифры могут варьироваться в зависимости от вида пенсии и региональных социальных доплат.