Четверг, 15 января 2026
$78.85 €92.4 ¥11.28
-6.9 C
Санкт-Петербург
Деньги

Россияне ждут новое повышение пенсий в апреле

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Правительство России утвердило план повышения пенсионных выплат на 2026 год. Индексация затронет всех получателей, но будет проведена в разные сроки и с разным процентом для двух основных категорий.

Первый этап уже состоялся в январе, второй запланирован на начало апреля. Эксперты поясняют, почему механизмы увеличения выплат различаются и кому именно положена каждая из прибавок.

Россияне ждут новое повышение пенсий в апреле
Фото: abn.agency

Страховые пенсии выросли в начале года

С первого января текущего года страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца были проиндексированы на семь целых шесть десятых процента. Это повышение коснулось как неработающих, так и работающих пенсионеров, имеющих необходимый трудовой стаж и сформированные пенсионные права.

В Пенсионном фонде России уточнили, что данная индексация является плановой и проводится ежегодно. Ее размер был установлен с опережением прогнозируемого уровня инфляции за предыдущий период. По словам представителей ведомства, увеличение на семь целых шесть десятых процента заложено в бюджет и соответствует законодательным нормам.

Для примера, при исходном размере пенсии в двадцать две тысячи рублей ежемесячная прибавка составила одну тысячу шестьсот семьдесят два рубля. Таким образом, общая сумма выплаты достигла двадцати трех тысяч шестисот семидесяти двух рублей.

Россияне ждут новое повышение пенсий в апреле
Фото: abn.agency

Повторная индексация страховых пенсий не запланирована

Отвечая на вопрос о возможности второго повышения страховых пенций в текущем году, специалисты дали отрицательный ответ. Они напомнили, что индексация данных выплат происходит один раз в год и очередной пересчет состоится только в январе 2027 года.

При этом в ведомстве добавили, что у работающих пенсионеров сохраняется право на ежегодный беззаявительный перерасчет в августе. Эта процедура не является индексацией, а представляет собой корректировку суммы выплаты с учетом пенсионных баллов, заработанных за предыдущий календарный год.

Апрельское повышение предназначено для получателей социальных пенсий

Термин «вторая индексация», активно обсуждаемый в средствах массовой информации, относится исключительно к социальным пенсиям. Их увеличение традиционно проводится с первого апреля. В 2026 году рост этих выплат составит шесть целых восемь десятых процента.

Социальную пенсию получают граждане, которые по тем или иным причинам не приобрели права на страховую пенсию. В эту категорию входят люди с инвалидностью, в том числе дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане, не набравшие необходимого минимального стажа.

Россияне ждут новое повышение пенсий в апреле
Фото: abn.agency

В Социальном фонде России пояснили, что процент индексации социальных пенсий привязан к изменению величины прожиточного минимума пенсионера в стране. По данным на начало года, этот показатель установлен на уровне шестнадцати тысяч двухсот восьмидесяти восьми рублей, что и определило размер апрельского повышения.

Для наглядности можно привести расчет. При текущей социальной пенсии в двенадцать тысяч рублей прибавка после индексации составит восемьсот шестнадцать рублей. Итоговая сумма ежемесячной выплаты достигнет двенадцати тысяч восьмисот шестнадцати рублей. Реальные цифры могут варьироваться в зависимости от вида пенсии и региональных социальных доплат.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Десять новостроек Петербурга стали финалистами конкурса «ТОП ЖК-2026»

Стали известны финалисты первой группы масштабного федерального конкурса «ТОП ЖК-2026». В список лучших жилых комплексов-новостроек Санкт-Петербурга вошли десять проектов из разных районов города. Так, в Приморском районе высокими оценками жюри был отмечен жилой комплекс «Юнтолово», который реализует «Главстрой Санкт-Петербург».Всего в 139 номинациях конкурса в этом году участвовали 1417 ЖК от 612 застройщиков со всей России. Соревнование проходит уже в шестой раз и является одним из самых представительных в сфере жилищного строительства. Параллельно стали известны и другие региональные финалисты, по 10 в каждом регионе в каждой номинации. «Конкурс позволяет выделить проекты, которые задают стандарты качества и комфорта в отрасли», — отмечают организаторы. Церемония награждения финалистов и объявление абсолютных победителей по всем номинациям запланированы на 2026 год.Примечательно, что в числе финалистов...
Читать далее
Наука

Зонд Europa Clipper стал свидетелем межзвездной кометы 3I/ATLAS

Космический аппарат NASA Europa Clipper, летящий к спутнику Юпитера, провел незапланированные наблюдения межзвездной кометы 3I/ATLAS. Уникальный ракурс позволил получить данные, невозможные для наземных телескопов.Случайная возможность на пути к основной целиВ ноябре 2025 года зонд Europa Clipper находился примерно в 164 миллионах километров от своей цели. В этот момент он оказался в выгодной позиции для наблюдения за кометой 3I/ATLAS, которую открыли в июле того же года. Этот объект стал лишь третьим подтвержденным межзвездным телом в Солнечной системе. После открытия комета быстро сблизилась с Солнцем, что сделало ее наблюдение с Земли и даже с марсианских аппаратов крайне сложным.Траектория полета зонда, направляющегося к системе Юпитера, предоставила редкую возможность. Как заявил руководитель миссии доктор Курт Резерфорд, наблюдение не планировалось заранее, но оказалось слишком ценным,...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп ленобласть смерть погода авария Россия петербург дороги владимир путин прокуратура приморский район проверка работа деньги Роспотребнадзор здоровье Новый год ученые штрафы Госдума жильё музеи школа пенсии пенсионеры снег налоги спасатели автомобили приставы выплаты великобритания мурино актер космос зарплата автомобиль Александр Колесов концерт кирилл поляков уборка снега депутаты трамвай квартира

Новости дня

Наука

Летящий к Земле опасный астероид оказался кометой 3I/ATLAS

Деньги

Как отличить вид своей пенсии

Деньги

Зарплату учителей хотят установить не ниже 200 процентов от средней по региону

Новости

ФНПР разрешила не выходить на работу во время снегопадов

Деньги

Максимальная выплата по больничному в 2026 году может составить до 95 тысяч

Новости

В Петербурге спасатели почти две недели пытаются вызволить кота из дымохода

Наука

Падение 10-метрового астероида на Землю не произойдет в 2026 году

Ленинградская область

Во Всеволожском районе спасателям пришлось деблокировать водителя после ДТП

Вне СПб

Поездка Меган в Великобританию может обернуться провалом для ее бренда

Ленинградская область

Крещенские купания в Колтушах отменены из-за тонкого льда

Новости

К чему жителям России снится Владимир Путин

Наука

Ученые из КНР займутся созданием космического «авианосца»

Город

Роспотребнадзор проверил температурный режим в школе Приморского района

Новости

Михаил Ефремов после освобождения по УДО дистанцировался от близких друзей

Город

За новогодние праздники пассажиры совершили более 34 млн поездок в Петербурге

Новости

Николаев прокомментировал многолетний конфликт из-за песни об Андрее Губине

Ленинградская область

Прокуратура оштрафовала компанию за незаконное использование акватории Ладоги

Новости

Нейрофизиолог Павлова предупредила о негативных последствиях недосыпа

Новости

Петербуржец получил 1,3 миллиона рублей за падение снега на крышу иномарки

Наука

Зонд Europa Clipper стал свидетелем межзвездной кометы 3I/ATLAS

Ленинградская область

Ленобласть вошла в топ-2 регионов по росту доходности аренды жилья

Новости

Десять новостроек Петербурга стали финалистами конкурса «ТОП ЖК-2026»

Город

В среду в Петербурге вновь прошла плановая очистка крыш и парковок от снега

Ленинградская область

Арендаторы лесных участков в Ленобласти выплатили 30 млн рублей за нарушения

Ленинградская область

Три дома в Мурино подключили к сетям природного газа

Деньги

В Петербурге подняли стипендии ученикам водителей трамвая и троллейбуса

Новости

Алексей Чадов рассказал творческом наследии Игоря Золотовицкого

Новости

Аварийный перекресток в Невском районе оснащен камерами

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb