При пожаре в квартире на Северном проспекте пострадал мужчина

В четверг, 15 января, в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилой квартире.

Сообщение о возгорании поступило в 17:11 на Северном проспекте. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, в двухкомнатной квартире в комнате площадью 18 квадратных метров горела обстановка на площади шесть квадратных метров. К 17:52 пожар был полностью ликвидирован.

В результате происшествия пострадал мужчина, который был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте работали 15 спасателей и три единицы спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.