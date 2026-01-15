Объемы строительства нового жилья в Ленобласти выросли по итогам года

На фоне общероссийского снижения объемов жилищного строительства в 2025 году Санкт-Петербург и Ленинградская область продемонстрировали положительную динамику.

Согласно данным аналитиков «Дом.РФ», в то время как по стране показатель упал на 12%, в Петербурге он вырос на треть — до 1,8 млн квадратных метров, а в Ленобласти — на 11%, до 1,45 млн квадратных метров, пишет allnw.ru.

Эта тенденция контрастирует с ситуацией в других регионах-лидерах. В Московской области объем новых проектов сократился на 27%, в Москве — на 29%, а в Ростовской области — на 40%.

Эксперты полагают, что петербургские застройщики, вопреки общероссийскому тренду, активизировали работу в ожидании восстановления спроса и смягчения денежно-кредитной политики.

В первой половине 2025 года продажи новостроек по стране снизились на 26%, что вынудило девелоперов сократить ввод новых объектов на 23%. Однако в декабре был зафиксирован значительный всплеск активности — введено 5,2 млн квадратных метров жилья, что свидетельствует об оживлении на завершающем этапе года.