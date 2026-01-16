После проверки на готовность Ленобласти к зиме было выявлено 500 нарушений

По данным прокуратуры Ленинградской области, в 2025 году все муниципальные образования региона были полностью готовы к началу отопительного периода. Это результат системной работы надзорных органов и правительства области за последние годы.

Как отмечают в пресс-службе Прокуратуры Ленобласти, в 2021 году более 20 муниципалитетов не соответствовали требованиям готовности к зиме. К 2024 году их количество удалось сократить до шести. В минувшем году неготовных территорий не осталось.

За указанный период прокуроры провели свыше 400 проверок, выявили более чем 500 нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К дисциплинарной ответственности привлечены более 60 должностных лиц. Прокуратурой было внесено свыше 450 представлений и других мер реагирования для устранения недостатков.