СК начал проверку после избиения школьника в Коммунаре

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Следственное управление по Ленинградской области начало проверку обстоятельств избиения несовершеннолетнего в городе Коммунар.

Информация о произошедшем инциденте поступила из социальных сетей. Согласно предварительным данным, один подросток избил учащегося пятого класса. Проверка была инициирована по поручению руководства регионального следственного управления СК России.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины конфликта и степень нанесенных повреждений. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Параллельно следствие намерено дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с данным случаем.

Наука

Сверхмассивная черная дыра пробудилась после миллионов лет спячки

Астрономы зафиксировали начало активной фазы у сверхмассивной черной дыры в центре гигантской радиогалактики J1007+3540. По их оценкам, объект пребывал в состоянии покоя около 100 миллионов лет, а теперь извергает плазменные струи протяженностью почти в миллион световых лет.Наблюдение за пробуждением космического гигантаИсследование основано на данных, собранных низкочастотным массивом LOFAR в Нидерландах и гигантским метровым радиотелескопом uGMRT в Индии. Анализ радиоизображений выявил компактный яркий внутренний джет, что указывает на возобновление активности в ядре галактики. Этот новый выброс окружен древними структурами из угасающей и деформированной плазмы, которые являются свидетельством предыдущих эпох активности.По словам астрономов, такое наслоение характерно для эпизодически активных галактических ядер, где центральный двигатель периодически включается и выключается в космологических масштабах времени.Взаимодействие с окружающей средой скопления галактикМощные силы черной дыры сталкиваются...
Наука

Ученые обнаружили новую аномалию у межзвездной кометы 3I/ATLAS

Ученые из Гарвардского университета под руководством астронома Ави Леба зафиксировали новую аномалию, связанную с межзвездным объектом 3I/ATLAS. Особенность заключается в изменениях облака из пыли и газа, окружающего комету.Как отмечает Леб, у объекта отсутствует стандартный кометный хвост, который образуется под давлением солнечной радиации. Это может указывать на то, что вокруг 3I/ATLAS находится масса пыли с более крупными частицами, чем у обычных комет. Кроме того, после прохождения перигелия (ближайшей к Солнцу точки) ареол объекта излучает синевато-голубой рассеянный свет, что также является необычным явлением.Межзвездная комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля 2025 года. Ее кома (облако вокруг ядра) достигает около 24 километров в диаметре. Согласно компьютерному моделированию, возраст кометы превышает 7,5 миллиардов лет, что делает ее одной из старейших когда-либо наблюдавшихся.Напомним, ранее Ави...
Интересное

