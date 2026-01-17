СК начал проверку после избиения школьника в Коммунаре

Следственное управление по Ленинградской области начало проверку обстоятельств избиения несовершеннолетнего в городе Коммунар.

Информация о произошедшем инциденте поступила из социальных сетей. Согласно предварительным данным, один подросток избил учащегося пятого класса. Проверка была инициирована по поручению руководства регионального следственного управления СК России.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины конфликта и степень нанесенных повреждений. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Параллельно следствие намерено дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с данным случаем.