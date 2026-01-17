Спасатели эвакуировали 36 человек из горящего дома на проспекте Кузнецова

Пожарные эвакуировали 36 человек из жилого дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Открытое горение удалось ликвидировать менее чем за час.

Вечером 17 января в 16-этажном жилом здании на проспекте Кузнецова произошло возгорание. Пожар охватил электрощитовые помещения, расположенные с первого по 16 этаж.

Сообщение о возгорании поступило в 18:36. Спасательные подразделения немедленно начали эвакуацию жильцов, в результате которой из опасной зоны вывели 36 человек.

Открытое горение удалось ликвидировать к 19:25. Среди эвакуированных случаев травмирования не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для тушения пожара к месту вызова были направлены пять единиц специальной техники и 21 сотрудник МЧС.