Пенсионер признал обман по схеме Долиной и вернул квартиру через суд

Московский пенсионер вернул себе квартиру через суд, признавшись в умышленном обмане покупателей по схеме Ларисы Долиной. По решению суда 90-летний пенсионер был обязан вернуть полученные девять миллионов рублей, которые к тому времени уже успел потратить.

Бывший владелец квартиры в Тушино перед сделкой прошел платную психиатрическую экспертизу. Эксперты подтвердили его вменяемость, однако после заключения договора пенсионер обратился в суд с иском о возврате недвижимости. Первоначально он утверждал, что не осознавал своих действий.

В ходе суда мужчина изменил показания и признался, что намеренно обманул покупателей. Для этого он заранее отрепетировал ответы для экспертов и даже купил билет в Минск, чтобы создать видимость переезда. Несмотря на это признание, суд постановил вернуть квартиру истцу. Пенсионер был обязан вернуть покупателям полученные деньги, сообщает 360.ru.

Суд постановил вернуть квартиру истцу, обязав его вернуть деньги покупателям. Поскольку пенсионер уже потратил полученные средства, пострадавшие подали на него заявление о мошенничестве.

В то же время в Государственной думе готовится законопроект для пресечения подобных схем. Он введет период охлаждения для сделок. Продавец сможет получить доступ к деньгам на депозите только после фактической передачи квартиры новым владельцам.