Принц Гарри обеспокоен будущим племянников Шарлотту и Луи

Принц Гарри снова затронул тему своего статуса «запасного» в королевской семье, распространив эту аналогию на племянников — принцессу Шарлотту и принца Луи. Эксперты считают, что такие высказывания могут вызвать резкое недовольство его брата, принца Уильяма.

Суть заявлений Гарри и реакция брата

В интервью The Telegraph Гарри заявил, что чувствует ответственность за детей своего брата. Он считает, что один из троих наследников Уильяма окажется в роли «запасного», как это было с ним самим. Принц признал, что поднимал этот вопрос с братом. Однако Уильям дал ему понять, что его дети не являются ответственностью Гарри.

Несмотря на это, принц отметил, что такая перспектива его беспокоит. Наблюдатели считают, что подобные публичные комментарии в адрес детей неизбежно воспринимаются в Кенсингтонском дворце крайне негативно и могут углубить разлад. Уильям и Кейт Миддлтон стараются оградить детей от излишнего внимания прессы.

Критика экспертов и подход Уильяма к воспитанию

Эксперт по королевской семье Дженни Бонд подвергла критике позицию Гарри. Она отметила, что ему не следует проецировать собственные обиды и ощущение «второсортности» на своих племянников. Бонд привела в пример принцессу Анну и герцога Эдинбургского, которые никогда не считали себя лишними и построили успешную жизнь, посвятив себя службе.

Эксперт подчеркнула, что Шарлотта и Луи, обладая огромными привилегиями и влиянием, вряд ли будут чувствовать себя обделенными.

The Mirror сообщает, что Уильям и Кейт сознательно стремятся обеспечить своим детям максимально нормальное воспитание, без особого выделения наследника. Источники описывают их домашнюю жизнь как обыденную, где дети выполняют простые обязанности по дому.

Разные перспективы на королевскую жизнь

Ситуация высвечивает принципиально разные подходы двух братьев к осмыслению своего положения в монархии. Гарри публично обсуждает потенциальные риски для следующего поколения. Уильям делает акцент на создании стабильной и поддерживающей семейной среды, стремясь оградить детей как от чрезмерного давления, так и от публичных спекуляций об их будущем.