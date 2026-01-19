Колесов сообщил о завершении в Петербурге длительного периода аномальных морозов

В Санкт-Петербурге завершился длительный период с отрицательной температурной аномалией, который продолжался с 30 декабря.

Как сообщил начальник Гидрометцентра Александр Колесов, воскресенье среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на один градус.

По данным синоптика, аналогичная устойчиво холодная погода в первой половине января наблюдалась только в 2016 году. Он также отметил, что даже в морозном январе 2010 года температура превысила норму уже в начале второй декады. При этом рекордно холодном январе 1987 года потепление также пришлось на 18 января, после чего снова последовало сильное похолодание, написал Колесов в своем Telegram-канале.

Климатическая норма температуры в городе опустилась ниже отметки -5 градусов и продолжит снижение до начала февраля, подчеркнул главный синоптик Северной столицы. Минимальное среднемноголетнее значение (-5,6 градуса) продержится более недели, после чего начнется медленный рост.

Он также добавил, что в ближайшие два дня в Петербурге сохранится пасмурная погода с небольшим снегом, температура будет колебаться в диапазоне -1…-3 градуса, а 21 января ожидаются прояснения, ветер сменится на восточный, а давление начнет расти. Уже к утру 22 января температура заметно понизится до -10…-15 градусов, а в дальнейшем прогнозируется лишь усиление морозов.