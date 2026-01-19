Понедельник, 19 января 2026
Колесов сообщил о завершении в Петербурге длительного периода аномальных морозов

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге завершился длительный период с отрицательной температурной аномалией, который продолжался с 30 декабря.

Как сообщил начальник Гидрометцентра Александр Колесов, воскресенье среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на один градус.

По данным синоптика, аналогичная устойчиво холодная погода в первой половине января наблюдалась только в 2016 году. Он также отметил, что даже в морозном январе 2010 года температура превысила норму уже в начале второй декады. При этом рекордно холодном январе 1987 года потепление также пришлось на 18 января, после чего снова последовало сильное похолодание, написал Колесов в своем Telegram-канале.

Климатическая норма температуры в городе опустилась ниже отметки -5 градусов и продолжит снижение до начала февраля, подчеркнул главный синоптик Северной столицы. Минимальное среднемноголетнее значение (-5,6 градуса) продержится более недели, после чего начнется медленный рост.

Он также добавил, что в ближайшие два дня в Петербурге сохранится пасмурная погода с небольшим снегом, температура будет колебаться в диапазоне -1…-3 градуса, а 21 января ожидаются прояснения, ветер сменится на восточный, а давление начнет расти. Уже к утру 22 января температура заметно понизится до -10…-15 градусов, а в дальнейшем прогнозируется лишь усиление морозов.

Судебные приставы прибыли в квартиру Ларисы Долиной для исполнения решения суда

Утром 19 января в центр Москвы, в Ксеньинский переулок, прибыл автомобиль Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.Как сообщает ТАСС со ссылкой на окружение певицы Ларисы Долиной, приставы вышли из микроавтобуса с соответствующей надписью и направились в подъезд, где расположена спорная квартира артистки.Представитель певицы Сергей Пухов отказался комментировать данную информацию, заявив, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сведения о визите приставов.Напомним, Главное управление ФССП по Москве ранее подтвердило возбуждение исполнительного производства в отношении Долиной. Основанием для этого стало окончательное судебное решение по многомесячному конфликту вокруг квартиры.Еще в августе 2024 года стало известно, что Лариса Долина, по ее утверждению, стала жертвой телефонных мошенников, действовавших с территории Украины, и под их влиянием продала свою квартиру.Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной, что...
Наука

Ученые попытались связаться с межзвездной кометой 3I/ATLAS по радио

В рамках проекта Breakthrough Listen ученые провели радионаблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS в период ее максимального сближения с Землей.Повод для эксперимента и его организацияНесмотря на то, что научное сообщество еще осенью 2025 года пришло к выводу о естественной природе объекта 3I/ATLAS, специалисты проекта Breakthrough Listen решили использовать уникальную возможность для проверки гипотезы о его возможном искусственном происхождении.Такой шанс представился в декабре, когда комета максимально сблизилась с Землей. 18 декабря команда направила на нее один из крупнейших в мире подвижных радиотелескопов «Грин-Бэнк». Целью нескольких часов наблюдений был поиск техносигнатур — радиопередач, которые могли бы указывать на наличие инопланетной технологии. Для фильтрации фоновых земных помех наблюдения проводились с пятиминутным чередованием точек обзора на небе.Результаты наблюдений и их интерпретацияАнализ собранных данных показал,...
