ЗакС поддержал закон о защите воздуха на территории Петербурга

Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении законопроект, усиливающий меры по защите качества воздуха в Санкт-Петербурге. Документ предусматривает обязательное информирование промышленных предприятий о неблагоприятных метеоусловиях.

Парламентарии приняли в первом чтении законопроект, направленный на повышение эффективности защиты атмосферного воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа Северной столицы.

Документ подготовила группа депутатов в рамках совместного плана работы Законодательного собрания и губернатора Петербурга на 2025–2026 годы. Законопроект предусматривает наделение городского правительства дополнительными полномочиями.

Согласно инициативе, Смольный получит право информировать предприятия и организации, чья деятельность потенциально опасна для окружающей среды, о наступлении неблагоприятных метеорологических условий. Эта мера должна помочь таким объектам своевременно снижать вредные выбросы в периоды, когда рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере затруднено.

После принятия в первом чтении документ будет направлен на доработку и дальнейшее рассмотрение.