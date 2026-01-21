После ДТП с полицейским на Планерной улице было возбуждено уголовное дело

Автомобилист без прав сбил сотрудника полиции на Планерной улице в Санкт-Петербурге. Для остановки нарушителя стражам порядка пришлось применить табельное оружие.

Следственный отдел Приморского района Северной столицы возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, утром 20 января подозреваемый на автомобиле без водительских прав проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться.

Во дворе жилого дома на улице Планерной злоумышленник сбил одного из полицейских и продолжил движение. Остановить автомобиль полицейским удалось только после применения табельного оружия. Потерпевшему стража порядка была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый был задержан, ему предъявлено официальное обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения. Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех деталей произошедшего.