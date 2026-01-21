Суд подтвердил законность предупреждения УФАС в отношении «Почта Банка»

В Санкт-Петербурге суд подтвердил правомерность предупреждения, вынесенного УФАС в отношении «Почта Банка». Ведомство потребовало от банка изменить форму регистрационной анкеты, которая не позволяла клиенту отказаться от рекламных рассылок.

Представители УФАС выдали предупреждение АО «Почта Банк» в связи с нарушениями законодательства о рекламе. Сотрудники ведомства установили, что при оформлении договора банковского обслуживания клиенту предлагалось подписать регистрационную анкету, которая автоматически включала согласие на получение рекламных рассылок, не предоставляя возможности от них отказаться.

Согласно закону о рекламе, такое согласие не может считаться надлежащим. В итоге антимонопольщики потребовали от банка изменить форму анкеты. Однако «Почта Банк» не исполнил предписание антимонопольного органа и обратился в суд с требованием признать предупреждение незаконным. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в кассационной инстанции поддержал выводы надзорного органа подтвердив соответствие вынесенного предупреждения действующему законодательству. Суд отказал кредитной организации в удовлетворении заявленных требований, тем самым оставив в силе решение антимонопольной службы.