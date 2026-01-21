Новый фармацевтический комплекс появится в ОЭЗ Петербурга

В Особой экономической зоне Санкт-Петербурга планируется создание нового фармацевтического производства, инвестиции в которое превысят 25 миллиардов рублей. Проект третьей очереди научно-производственного комплекса реализует резидент ОЭЗ — компания «Фармасинтез-Норд».

Как сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, проект находится на стадии проектирования, а его запуск на площадке «Новоорловская» намечен на 2030 год.

На состоявшейся рабочей встрече обсуждались возможные меры поддержки со стороны города и дальнейшее взаимодействие. В своем Telegram-канале Поляков отметил, что компания вносит серьезный вклад в развитие отечественной медицины, разрабатывая и выпуская современные препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, эндокринных, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Вице-губернатор подчеркнул, что открытие новой очереди завода позволит увеличить выпуск жизненно важных лекарств, создать новые высокотехнологичные рабочие места и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Проект фармацевтического кластера назван стратегическим для города, а его развитие должно укрепить статус Петербурга, как одного из ключевых центров медицинской и биотехнологической промышленности в России.