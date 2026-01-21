Полицейские выявили коррупционную схему при подключении к электросетям

Правоохранители выявили схему посредничества во взяточничестве при подключении объектов к электросетям. Следствие считает, что фигуранты передавали деньги должностным лицам энергосетевой компании за ускорение процедур.

По предварительным данным, 12 декабря 42-летний мужчина получил от представителя коммерческой организации 350 тысяч рублей. Средства он впоследствии передал должностному лицу одной из энергосетевых компаний. Взамен ему было обещано общее покровительство и ускорение процедуры подключения торгового помещения к электросетям.

Кроме того, подозреваемый действовал по доверенности от имени другой фирмы. Через посредника он получил еще 190 тысяч рублей для передачи сотруднику той же сетевой организации. Деньги предназначались за содействие в быстром подключении рекламных конструкций.

В ходе дальнейшей работы следователи смогли установить причастность к противоправной деятельности ряда сотрудников энергосетевой компании, а также представителей коммерческих структур и посредников, осведомленных о незаконном характере действий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. В рамках расследования полицейские провели обыски по месту жительства фигурантов, в служебных помещениях профильных подразделений энергосетевой организации и в офисе коммерческой структуры.

На данный момент двое фигурантов доставлены в следственные органы, решается вопрос об избрании им меры пресечения.