Адвокат Лурье намерена взыскать расходы с Долиной за квартиру в Хамовниках

Адвокат Полины Лурье готовит новый иск о взыскании судебных издержек с певицы Ларисы Долиной.

Планы по взысканию судебных расходов

Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила о намерении подать иск о взыскании с Ларисы Долиной судебных издержек. Решение об этом планируется принять после завершения подсчета всех понесенных затрат.

Свириденко отметила, что оптимальным вариантом было бы достижение досудебного соглашения о сумме компенсации, однако выразила сомнения в такой возможности, сославшись на непредсказуемость поведения оппонента.

Контекст завершившегося конфликта

Юридический спор за квартиру начался летом 2024 года. Лариса Долина продала недвижимость, но вскоре заявила о мошенничестве и через суд попыталась аннулировать сделку. После рассмотрения в нескольких инстанциях Верховный суд РФ 16 декабря 2025 года окончательно оставил квартиру за Полиной Лурье.

Хотя по первоначальному решению помещение должно было быть освобождено до 30 декабря, фактическое выселение с участием приставов состоялось только 19 января. Комментировавшие дело юристы рекомендовали новой владелице зафиксировать состояние квартиры. Для этого следовало привлечь нотариуса и провести видеосъемку.

Такая мера необходима для защиты от возможных претензий по оставшемуся имуществу, поскольку квартира продавалась вместе с обстановкой.

Кто такая Полина Лурье

Отметим, что Полина Лурье является выпускницей социологического факультета МГУ и работает в сфере IT. Ее отец, Александр Собачкин, занимает руководящую позицию в крупном системном интеграторе.

В 2024 году Лурье зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель для аренды и управления недвижимостью. Квартира была приобретена ею за 112 миллионов рублей из личных средств. Проведенная в рамках дела судебная экспертиза установила, что Лариса Долина на момент сделки действовала под влиянием сильного заблуждения.

Ранее суды различных инстанций, рассматривая иск Долиной о признании сделки недействительной, вставали на ее сторону, однако окончательное решение Верховного суда оказалось в пользу покупателя.