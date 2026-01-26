Пенсионерка получила 200 тысяч рублей за падение на Московской улице

Суд взыскал 200 тысяч рублей в пользу жительницы Пушкина, которая получила переломы руки после падения на обледеневшей дорожке у дома на Московской улице.

Прокуратура добилась взыскания 200 тысяч рублей в пользу 63-летней местной жительницы, получившей травму при падении. Суд удовлетворил исковые требования к управляющей компании о компенсации морального вреда.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что днем 3 февраля 2025 года женщина поскользнулась и упала на дорожке у дома на Московской улице в Пушкине. В результате падения пострадавшей были диагностированы переломы левой руки. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Выступая в защиту прав пенсионерки, прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» компенсации причиненного вреда. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, и с управляющей организации взыскано 200 тысяч рублей в пользу пострадавшей.