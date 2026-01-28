Суд оштрафовал мать на 20 тысяч рублей за оставление ребенка в опасности

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал женщину на 20 тысяч рублей за оставление своей четырехлетней дочери без присмотра на всю ночь. Девочка в одиночку смогла забраться на подоконник у открытого окна.

Согласно материалам суда, вечером 23 ноября 2025 года женщина оставила свою четырехлетнюю дочь одну в квартире. Ребенок оставался без присмотра и наблюдения пять часов. В жилом помещении находились включенные в сеть электроприборы, газовое оборудование, острые предметы, а также самодельные конструкции на мансарде без ограждений, доступ к которым не был ограничен.

Позже девочка забралась на подоконник на кухне, открыла окно и стала звать на помощь. Из-за длительного нахождения у открытого окна она переохладилась и получила неинфекционное заболевание, после чего была госпитализирована в детскую больницу.

Подсудимая пояснила, что вечером к ней пришел молодой человек. Они распивали алкоголь, пока ее дочь смотрела мультфильмы. Около 23:00 они вышли в магазин, после чего мужчина уехал в бар. Женщина не смогла попасть в квартиру, так как не нашла ключи. Она отправилась в бар за вторым комплектом, но там на почве ревности вступила в конфликт и продолжила выпивать. О том, что ребенок остался один, она не вспомнила из-за стрессовой ситуации. Позже сотрудник полиции сообщил ей, что дочь находится в отделе как безнадзорная.

Мировой судья огласил приговор по уголовному делу об оставлении в опасности 28 января. Подсудимая признана виновной в совершении преступления по соответствующей статье. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В итоге суд назначил наказание в виде штрафа размером 20 тысяч рублей.