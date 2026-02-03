Напуганных россиян призвали не связывать спящего сурка Филимона с долгой зимой

Жителей России, которых напугало предсказание о непроснувшемся сурке из Ленобласти, призвали не делать долгосрочных погодных прогнозов. Метеорологи считают, что переносить эту американскую традицию на российские реалии некорректно и научно необоснованно.

Эксперт Татьяна Позднякова в разговоре с 360.ru отметила, что в США предсказания сурка сбываются лишь в половине случаев. Для европейской части России эта примета не работает, а надежным индикатором является народный праздник Евдокия, который отмечают 14 марта.

По словам эксперта, холодная и снежная зима действительно может немного сдвинуть сроки весеннего потепления, так как для таяния снега потребуется больше тепла. Однако точные долгосрочные прогнозы остаются маловероятными, а надежные предсказания возможны лишь на срок до одного месяца.

Ранее некоторые метеорологи сообщили, что кратковременное потепление ожидается на следующей неделе. При этом часть экспертов предупреждают, что температура воздуха в марте может не превысить средних климатических значений, а процесс снеготаяния затянется.