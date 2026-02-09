Актриса сериала «Не родись красивой» опровергла сообщения о серьезной травме

Актриса Нелли Уварова прокомментировала сообщения о полученной травме, назвав ее незначительной. По словам артистки, она скоро вернется к работе.

Уварова подтвердила факт получения травмы, однако опровергла информацию о ее тяжести. В беседе с NEWS.ru Уварова заявила, что повреждение незначительное, ей оказали помощь и отпустили домой. В скором времени актриса планирует вернуться к работе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации артистки с травмой ноги, которую она якобы получила во время катания на коньках в районе Хамовников.

Напомним, актриса получила широкую известность благодаря роли Кати Пушкаревой в популярном сериале «Не родись красивой».