Ученые нашли один из основных методов лечения легкой депрессии

Австралийские ученые проанализировали данные 63 исследований с участием почти 80 тысяч человек и пришли к выводу, что аэробные упражнения могут служить эффективным методом лечения легких форм депрессии и тревожности.

Сравнительный анализ

Группа исследователей под руководством психолога Нила Манро из Университета Джеймса Кука провела мета-анализ опубликованных научных обзоров, посвященных влиянию физических упражнений на психическое здоровье. В выборку вошли данные о почти 80 тысячах добровольцев. Ученые оценивали воздействие различных видов физической активности — от силовых тренировок и аэробных нагрузок до психосоматических практик, включая йогу и тайцзи. Исследование охватило все возрастные группы, а также отдельно беременных женщин и молодых матерей.

Результаты работы ученых был опубликованы в British Journal of Sports Medicine. Исследователи выяснили, что наибольший эффект в снижении симптомов депрессии продемонстрировали аэробные упражнения, повышающие частоту сердечных сокращений: бег, плавание, танцы. Силовые тренировки и йога показали менее выраженное воздействие. Аналогичная тенденция прослеживалась в отношении тревожных состояний.

Роль социального фактора и групповых занятий

Дополнительный анализ выявил, что участники групповых занятий или тренировок под наблюдением инструктора получали больший терапевтический эффект. По мнению Нила Манро, этот факт указывает на ключевую роль социального взаимодействия в антидепрессивном действии физических упражнений. При этом низкоинтенсивные программы продолжительностью несколько месяцев оказались наиболее эффективными именно для борьбы с тревожностью. Исследователи подчеркивают, что любая форма движения может способствовать смягчению симптомов.

Наибольшие улучшения были зафиксированы в группах молодых людей в возрасте 16–24 лет и женщин в первый год после родов — категориях, которые Всемирная организация здравоохранения относит к особо уязвимым. Напомним, по глобальной статистике ВОЗ, депрессией страдают свыше 280 миллионов человек, тревожными расстройствами — 301 миллион.

Мнения экспертов

Британские специалисты в области психического здоровья призвали к взвешенной интерпретации полученных данных. Доктор Брендон Стаббс из Королевского колледжа Лондона отметил, что результаты в первую очередь применимы к пациентам с легкими или субклиническими симптомами.

Для этой категории граждан физическая активность действительно может рассматриваться в качестве основного метода лечения. Однако исследование не дает оснований рекомендовать отказ от психотерапии или фармакотерапии.