Политолог Зубакин назвал сильные и слабые стороны трудов Жириновского

Политолог Егор Зубакин поддержал идею изучения прогнозов политика, но призвал сохранять дистанцию между политической публицистикой и академической наукой.

Поводом для дискуссии стало заявление ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Он отметил, что прогнозы основателя ЛДПР по развитию отношений России с Западом и Востоком могут войти в учебные курсы.

В беседе с RuNews24.ru Зубакин отметил, что прогностическая ценность текстов Владимира Жириновского действительно высока. Так, ряд его предсказаний оказались точными и сохраняют актуальность. Формат «Жириновских чтений» для обсуждения его наследия как аналитика-прогнозиста эксперт назвал уместным.

Вместе с тем Зубакин обратил внимание на жанровую природу работ политика. По его словам, часть работ Жириновского являются яркой политической публицистикой с элементами агитации, но не соответствуют критериям академических монографий.

Эксперт напомнил, что в действующих программах ведущих российских вузов по международным отношениям и политологии ядро составляют работы классиков — Моргентау, Уолтца, Ная, Цыганкова. Кроме того, Зубакин предложил изучать наследие Жириновского как дополнительный материал для развития навыков критического анализа и знакомства с отечественной политической мыслью.