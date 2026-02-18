В России расширят основания для отключения домашнего Интернета

Минцифры предложило расширить список оснований для отключения домашнего Интернета.

Министерство цифрового развития опубликовало проект изменений в правила оказания услуг связи, которые расширяют основания для отключения абонентов от Интернета. Документ разместили на федеральном портале проектов нормативных актов. Поправки вносят в постановления правительства о передаче данных, телематических услугах и телефонной связи.

Согласно новым правилам операторы связи обязаны письменно уведомлять абонентов о замене медных линий на оптоволокно минимум за 30 дней до начала работ. Уведомление должны направлять через систему самообслуживания. В сообщении нужно указать дату, сроки работ и требование обеспечить доступ к пользовательскому оборудованию.

Если абонент не пустит специалистов, оператор сможет приостановить услуги связи до устранения проблемы. Если доступ к оборудованию не дадут или не подключат к новому источнику питания в течение шести месяцев, договор расторгнут в одностороннем порядке. Расходы на замену абонентской линии лягут на компании связи.

Напомним, что работу операторов регулирует Федеральный закон «О связи». Проект поправок разработали для обновления норм в условиях модернизации сетей.