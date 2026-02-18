Moika78: СберПрайм признан сбалансированной подпиской по версии Frank RG

Аналитическая компания Frank RG подвела итоги исследования мультисервисных подписок и признала СберПрайм лидером в номинации «Самая сбалансированная подписка». Эксперты оценивали предложения с точки зрения оптимального соотношения стоимости, функционального наполнения и итоговой выгоды для пользователей.

Методология рейтинга строилась на принципе «цена–качество»: баллы интегральной оценки делились на годовую стоимость подписки. Такой подход позволил определить, сколько единиц полезности клиент получает на каждые 100 рублей вложений. Именно по этому показателю СберПрайм обошёл всех конкурентов.

По итогам 2025 года сервис также занял первое место в интегральном рейтинге в регионах. Версия СберПрайм+ продемонстрировала наилучшие результаты по используемой выгоде среди аудитории с высоким уровнем дохода.

Аналитики связывают рост востребованности подписки с активным развитием её функционала и внедрением новых возможностей. Ключевыми улучшениями стали функция «Поделиться подпиской с близкими», выгодные поездки на электросамокатах Whoosh, а также кешбэк 15% бонусами Спасибо при покупке билетов в разделе «Афиша».

Анна Кашницкая, лидер Прайма, отметила: «Мы продолжаем развивать продукт, который экономит время и деньги. Первое место в рейтинге Frank RG по сбалансированности подтверждает, что мы выбрали верное направление. Чтобы сделать подписку оптимальной, мы анализируем реальные привычки клиентов. Лидерство в регионах и среди клиентов с высоким доходом доказывает, что подписка находит отклик у самой разной аудитории. Сегодня СберПрайм выбрали уже более 24 млн россиян, и число подписчиков растёт с каждым месяцем».

Справка: Frank RG — исследовательское агентство, специализирующееся на анализе финансового рынка и розничного бизнеса. При составлении рейтингов эксперты опираются на данные опросов пользователей, экспертные оценки и детальный анализ условий сервисов.

Ранее сообщалось, что Сбер запустил седьмой сезон акселератора Sber500.