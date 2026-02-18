Среда, 18 февраля 2026
Moika78: СберПрайм признан сбалансированной подпиской по версии Frank RG

Михаил Яковлев

Аналитическая компания Frank RG подвела итоги исследования мультисервисных подписок и признала СберПрайм лидером в номинации «Самая сбалансированная подписка». Эксперты оценивали предложения с точки зрения оптимального соотношения стоимости, функционального наполнения и итоговой выгоды для пользователей.

Методология рейтинга строилась на принципе «цена–качество»: баллы интегральной оценки делились на годовую стоимость подписки. Такой подход позволил определить, сколько единиц полезности клиент получает на каждые 100 рублей вложений. Именно по этому показателю СберПрайм обошёл всех конкурентов.

По итогам 2025 года сервис также занял первое место в интегральном рейтинге в регионах. Версия СберПрайм+ продемонстрировала наилучшие результаты по используемой выгоде среди аудитории с высоким уровнем дохода.

Аналитики связывают рост востребованности подписки с активным развитием её функционала и внедрением новых возможностей. Ключевыми улучшениями стали функция «Поделиться подпиской с близкими», выгодные поездки на электросамокатах Whoosh, а также кешбэк 15% бонусами Спасибо при покупке билетов в разделе «Афиша».

Анна Кашницкая, лидер Прайма, отметила: «Мы продолжаем развивать продукт, который экономит время и деньги. Первое место в рейтинге Frank RG по сбалансированности подтверждает, что мы выбрали верное направление. Чтобы сделать подписку оптимальной, мы анализируем реальные привычки клиентов. Лидерство в регионах и среди клиентов с высоким доходом доказывает, что подписка находит отклик у самой разной аудитории. Сегодня СберПрайм выбрали уже более 24 млн россиян, и число подписчиков растёт с каждым месяцем».

Справка: Frank RG — исследовательское агентство, специализирующееся на анализе финансового рынка и розничного бизнеса. При составлении рейтингов эксперты опираются на данные опросов пользователей, экспертные оценки и детальный анализ условий сервисов.

Ранее сообщалось, что Сбер запустил седьмой сезон акселератора Sber500.

Наука

Астрономы нашли «двухъядерный процессор» у кометы 3I/ATLAS

Пользователь одной из социальных сетей сообщил о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS обладает «двухъядерным процессором». Однако автор заявления пока не привел доказательств своих слов.Заявления о «процессоре»В социальных сетях появилось заявление о новой аномалии межзвездного объекта 3I/ATLAS. Владелец аккаунта сообщил, что объект якобы имеет «двухъядерный процессор», не приводя при этом научных обоснований.В предыдущих постах блогер представил расчеты траектории объекта. Он утверждает, что данные Лаборатории реактивного движения NASA показывают минимальное сближение 3I/ATLAS с Юпитером на расстоянии 53,56 миллиона километров с погрешностью 0,45 миллиона. Граница сферы Хилла Юпитера где гравитация планеты преобладает над солнечной определена в 53,502 миллиона километров. С учетом нижнего предела погрешности автор рассчитал вероятность нахождения объекта внутри гравитационной зоны Юпитера в 84%.В рамках гипотезы об искусственном происхождении кометы попадание...
Шохин предложил защитить бизнес по аналогии с делом о квартире Ларисы Долиной

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил распространить принципы защиты добросовестных приобретателей, которые проявились в деле о квартире Ларисы Долиной, на владельцев бизнеса и итоги приватизации.Параллель между квартирой и бизнесомШохин отметил, что широкий общественный резонанс вокруг истории с потерей певицей Ларисой Долиной квартиры в Хамовниках заставил многих осознать важность защиты добросовестных приобретателей имущества. По его мнению, этот принцип должен распространяться не только на жилую недвижимость, но и на промышленную собственность, предприятия и компании.Глава РСПП считает, что стабильность делового и гражданского оборота требует окончательного урегулирования вопроса о сроках исковой давности по сделкам приватизации и последующим перепродажам. Добросовестный приобретатель, который купил предприятие без каких-либо нарушений, должен быть защищен законом.Границы защиты и ответственностьВ разговоре с ТАСС Шохин подчеркнул, что...
