Маргарита Симоньян ответила хейтерам своего внешнего вида

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ответила на критику своего внешнего вида, который изменился в ходе лечения онкологического заболевания.

В своем Telegram-канале Симоньян опровергла предположения о намеренной провокации и объяснила причины изменений, включая набор веса и потерю волос из-за химиотерапии.

Ответ на критику и детали лечения

Поводом для обсуждения стал пост Маргариты Симоньян от 13 февраля, в котором она показала видео из краснодарской телекомпании, где начиналась ее карьера. Одна из подписчиц оставила комментарий и усмотрела в образе медиаменеджера намеренный вызов.

Пользователь назвала некрасивым выбор обтягивающих штанов при излишней худобе и упомянула отсутствие волос. Симоньян ответила, что не стремится оскорбить подписчиков своим видом. Она опровергла слова о чрезмерной худобе, уточнив, что за время химиотерапии набрала пять килограммов и пока не может сбросить вес. Потерю волос она тоже объяснила побочным эффектом лечения.

Журналистка подчеркнула, что выбор лосин в неформальной обстановке продиктован только удобством и не связан с желанием провоцировать публику или демонстрировать болезнь.

Ранее Симоньян уже рассказывала о своем состоянии. Стресс спровоцировал ускоренное развитие болезни, которое врачи назвали «ураганным течением». Из-за этого кроме операции потребовались химиотерапия, лучевая терапия и долгий прием гормональных препаратов.

Предыдущие заявления о начале лечения

Напомним, что 20 октября 2025 года Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о начале курса химиотерапии. Тогда она отметила, что не может предсказать, как будет себя чувствовать и когда сможет вернуться к работе в эфире. Журналистка поблагодарила всех, кто молится и желает ей добра, но обратилась с просьбой не писать ей фразу «все будет хорошо».

Симоньян объяснила, что во время болезни мужа Тиграна Кеосаяна такие сообщения вызывали у нее содрогание сердца. По ее убеждению, исход зависит от воли Господа. Журналистка подчеркнула, что благодарна всем доброжелателям и желает добра даже врагам.

Уголовное дело о подготовке убийства

В октябре 2025 года также стало известно о завершении расследования уголовного дела о подготовке убийства Маргариты Симоньян.

По данным следствия, двое участников ячейки террористической организации согласились совершить убийство журналистки за вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.

Исполнители собрали информацию о Симоньян и планировали привести свой замысел в исполнение после получения оружия. Однако их деятельность была пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности. Уголовное дело было направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.