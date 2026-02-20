Петербург стал регионом с самыми крепкими браками в России

Санкт-Петербург занял первое место среди регионов России по минимальному количеству разводов на фоне заключаемых браков. За первые семь месяцев 2026 года в городских судах зарегистрировано 2,3 тысячи дел о расторжении брака, что ниже показателей предыдущих двух лет.

Данные о минимальном количестве разводов на фоне заключаемых браков обсуждались на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Эксперты отметили устойчивое снижение числа бракоразводных процессов в Северной столице, которое наблюдается третий год подряд.

За первые семь месяцев 2026 года в городских судах зарегистрировано 2,3 тысячи дел о расторжении брака. В аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 2,5 тысячи, а в 2023-м — 2,78 тысячи. Такая динамика свидетельствует о том, что жители города все чаще принимают решение о сохранении семьи, сообщает «Петербург2».

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с несколькими факторами. В городе активно развиваются программы поддержки молодых семей, реализуются инициативы, направленные на укрепление института брака. Наблюдается рост интереса к семейным ценностям среди молодежи, что подтверждается статистикой последних лет. Кроме того, специалисты отмечают влияние культурных и образовательных традиций мегаполиса, которые способствуют формированию ответственного отношения к браку.

На данный момент в Северной столице обсуждается возможность поощрения пар, проживших вместе больше 50 лет. По мнению экспертов, подобные инициативы могут дополнительно мотивировать горожан сохранять семейные отношения.