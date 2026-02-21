Авито дал рекламным агентствам доступ к продвижению мототехники и спецтехники

Платформа Авито расширила функционал агентского кабинета Avito Pro: рекламным агентствам стало доступно продвижение объявлений из разделов «Продажа и аренда спецтехники», «Продажа мото и водного транспорта» и «Аренда автомобилей», сообщили в пресс-службе компании. Ранее такая возможность была только у тех, кто работает с продавцами Авито Товаров и Авито Услуг.

В компании отметили, что агентства, выполняющие ежемесячный план, получают комиссию выше рыночной. Им открывается доступ к тысячам производителей, официальных дилеров, дистрибьюторов и профессиональных продавцов. Только в разделе «Грузовики и спецтехника» размещено более 250 тысяч объявлений, которые ежедневно просматривают 1,1 млн человек, а раздел аренды спецтехники привлекает 120 тысяч посетителей в день.

Как пояснил руководитель направления по работе с агентствами и партнерами Авито Николай Сентюрин, компания намерена помогать агентствам развивать бизнес на фоне общего снижения комиссий в отрасли, удерживая высокие вознаграждения и подключая новые категории. Оплата за продвижение спецтехники теперь возможна за целевые действия — звонки или обращения в чат.